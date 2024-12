Le firme di lusso su La Nazione. Firenze, alla Giunti Odeon presentazione del libro dei grandi scrittori

Firenze, 19 dicembre 2024 – “Grandi Firme - Testimonianze di esponenti della letteratura, dell’arte e della cultura italiana che hanno scritto sulle pagine del giornale dalla sua nascita nel 1859 ai giorni nostri".

È Il titolo del volume che sarà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione la vigilia di Natale. È un regalo per i nostri lettori, inserito nelle celebrazioni e iniziative per i 165 anni dalla fondazione de La Nazione. Il volume, come dice il titolo, propone una serie di articoli di importanti autori che hanno scritto nel tempo per La Nazione. Per ciascuno viene presentata la riproduzione della pagina originale del giornale, la trascrizione di un brano dell’articolo e una scheda critica curata da Luca Scarlini per contestualizzare argomento e periodo storico.

Il volume sarà presentato questa mattina alle 11 alla Giunti Odeon Liberia e Cinema di piazza degli Strozzi alla presenza di Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!. Seguirà un brindisi curato dal Cafe Odeon, il ricercato ristorante della chef Tini Ferragamo.

«Giunti Odeon è uno spazio innovativo che ha appena compiuto un anno – racconta Gabriele Ametrano, direttore artistico di Giunti Odeon – ed è già diventato un punto di riferimento importante per la città». All’attivo, infatti, centinaia tra presentazioni, eventi, proiezioni, proposte di genere diverso.

«Siamo un centro culturale nel pieno centro cittadino dove si possono acquistare libri, guardare film o semplicemente prendere un caffè in compagnia. L’unicità del luogo, questo mix di cultura, ha incuriosito i più tanto che siamo meta di tour nazionali e internazionali» prosegue il direttore artistico che giudica più che positivo il bilancio del 2024. E guarda con ottimismo all’anno che verrà.

«L’offerta sarà ampliata e diversificata» annuncia Ametrano. E snocciola le novità: «Al collaudato atelier del cinema di Marco Luceri si affiancherà quello della fotografia curato da Gabriele Galassi» dice ricordando che per quanto riguarda le presentazioni delle novità editoriali «ai grandi nomi, come Sandro Veronesi (ospite oggi alle 18,30 per ’Settembre Nero’) si affiancano ospiti di nicchia, esordienti. Ma anche incontri per avvicinare i giovani lettori».

Per quanto riguarda la parte cinematografica, «continuerà la programmazione di film in lingua originale, con una minuziosa ricerca dei titoli curata da Marco Luceri e Gloria Germani per offrire al pubblico pellicole fuori classici circuiti». Nel corso del 2025 si rafforzerà anche il legame con la città.

«Insieme alla Scuola di musica di Fiesole organizzeremo concerti e approfondimenti musicali mentre con il Gabinetto Vieusseux porteremo avanti un progetto di letteratura e cinema» dice Ametrano confermando, infine, le letture per i più piccoli la domenica mattina, il book club, i reading teatrali e i laboratori per ragazzi in collaborazione con la Disney.