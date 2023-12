Galleria dell’Accademia, ingresso gratuito per la Domenica al Museo

Firenze, 1 dicembre 2023 - Domenica 3 dicembre la Galleria dell’Accademia di Firenze grazie all’iniziativa “domenica al museo”, voluta dal MiC-Ministero della Cultura, sarà aperta gratuitamente al pubblico, con orario continuato dalle ore 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20). Non è possibile la prenotazione che resta attiva, invece, per tutti gli altri giorni (al costo di 4 euro) disponibile tramite call center al numero di telefono +39 055 294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo al seguente link: https://www.galleriaaccademiafirenze.it/visita/#. La Domenica al Museo offre in questo primo fine settimana di dicembre, che anticipa il lungo ponte dell'Immacolata, la possibilità di visitare la prima grande monografica in Europa dedicata a Pier Francesco Foschi, inaugurata lunedì scorso alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Oltre quaranta le opere autografe del Foschi accolte nella casa del David, tra dipinti e disegni, tra cui la pala d’altare, la Sacra Famiglia con San Giovannino (1526-1530), appartenente alle collezioni della Galleria dell’Accademia di Firenze, un dipinto cruciale per capire la sua produzione giovanile e come ha fatto propri gli insegnamenti di Andrea del Sarto. Il percorso espositivo si sviluppa in cinque sezioni che consentono di approfondire l'arte pittorica di Foschi a partire proprio dalla formazione presso Andrea del Sarto fino alle commissioni di grandi pale d’altare e ai numerosi ritratti, genere in cui ottenne notevole successo. Famiglie, giovani coppie e comitive di amici potranno scoprire questo prolifico pittore fiorentino del cinquecento che nonostante il successo riscosso in vita, dopo la sua morte, cadde nella completa oscurità. Il Vasari non gli dedica una biografia ma ci tramanda poche note legate alla sua partecipazione a imprese collettive. L’esposizione è stata curata da Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, Elvira Altiero, Funzionario Storico dell'arte, responsabile del dipartimento storico-artistico della Galleria dell’Accademia di Firenze, da Nelda Damiano, che ha curato la mostra Wealth and Beauty dedicata all’artista al Georgia Museum of Art, University of Georgia (Athens, USA), e da Simone Giordani, docente di storia dell'arte, studioso della pittura fiorentina rinascimentale e tardo rinascimentale e specialista del pittore Pier Francesco Foschi. La Galleria dell’Accademia di Firenze ha realizzato una app per avvicinare i visitatori a questo grande manierista attraverso informazioni sulla mostra e sull'autore, contatti e prenotazioni oltre che un’audioguida ufficiale in italiano e inglese scaricabile ai seguenti link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.audioguide.foschiexhibition&gl=IT iOS: https://apps.apple.com/it/app/pier-francesco-foschi/id6471837756.

