Fumetto, Piero Manzoni visto da Bacilieri: incontro in Palazzo Strozzi

Firenze, 23 novembre 2023 – Appuntamento con il grande fumetto d’autore venerdì 24 novembre nel Gabinetto Vieusseux a Palazzo Strozzi (ore 17,) per la presentazione del libro “Piero Manzoni“ (Coconino) di Paolo Bacilieri. Con l’autore saranno presenti il presidente del Gabinetto scientifico letterario Riccardo Nencini, Daniela Ferrari, Roberto Davide Papini e Rosalia Pasqualino di Marineo.

Una biografia a fumetti di Piero Manzoni, l’artista geniale e irriverente che attraversò come un lampo la scena italiana e internazionale del Dopoguerra, illuminandola con la sua vitalità e le sue provocazioni. Dopo Fun, More Fun, Era Brera ed Ettore e Fernanda, un altro capitolo del “grande romanzo di Milano” che Bacilieri porta avanti da tempo raccontando la città e le sue contraddizioni, le sue storie e le sue architetture, i personaggi che l’hanno animata e resa unica. Il nuovo graphic novel di uno dei più amati e premiati fumettisti italiani, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra i quali il Gran Guinigi di Lucca Comics e il Micheluzzi di Napoli Comicon.