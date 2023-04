Fondazione Cr Firenze, stanziati 8,8 milioni per 292 realtà culturali

Firenze, 12 aprile 2023 – La Fondazione Cr Firenze ha stanziato oltre 8,8 milioni di euro destinato all'arte e alla cultura. Nel dettaglio il 2023 il consiglio di amministrazione di Fondazione Cr Firenze ha deciso di dare oltre 4 milioni per le realtà del territorio, in totale 273, operanti nel comparto Arte Attività e Beni Culturali. Nell'ottobre scorso la Fondazione aveva lanciato cinque bandi nell’ambito del Settore Arte Attività e Beni Culturali, finalizzati alla selezione di richieste di contributo destinate al supporto di progetti in ambito spettacolo dal vivo, valorizzazione delle arti visive e promozione di attività artistiche e culturali, sviluppo dei luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche e infine restauro di beni mobili e immobili di interesse storico artistico sul territorio.

"La cultura in generale - ha dichiarato il direttore generale di Fondazione Cr Firenze - rappresenta quest'anno una delle missioni più importanti per la Fondazione. Tutto questo a tutela dell'enorme patrimonio del nostro territorio, che si distingue per le sue tante eccellenze e per una straordinaria vivacità culturale. E' vero, impegniamo risorse importanti a sostegno delle grandi istituzioni. I numeri dimostrano anche l'attenzione che la Fondazione presta anche ai piccoli operatori culturali che continuano a proporre un'offerta di qualità nonostante la loro storica difficoltà di accesso alle altre risorse disponibili".