Firenze, Willem Dafoe ospite al cinema La Compagnia. Ecco quando

Firenze, 19 novembre 2023 - Domenica 19 novembre alle ore 21 al Cinema La Compagnia di Firenze Willem Dafoe sarà ospite della Closing Night della sedicesima edizione del Festival Lo schermo dell’arte per partecipare all’Italian theatrical premiere di Inside (2023) insieme al regista Vasilis Katsoupis e al produttore del film Giorgos Karnavas. Il film vede l’attore nei panni di Nemo, un ladro d’arte che, durante un tentativo di furto, rimane intrappolato e totalmente isolato in un lussuoso attico newyorkese. In un crescendo di suspense, la casa diventa una prigione, una gabbia dorata dove il protagonista deve lottare con la fame e la sete per sopravvivere.

L’unica interazione possibile diventa quella con le opere d’arte che lo circondano. Queste giocheranno un ruolo fondamentale e attivo nella storia, come dei personaggi coprotagonisti, fino a un finale a sorpresa. La collezione di arte contemporanea che compare nel film ha l’unicità di essere stata concepita come una vera e propria mostra che interagisce con la sceneggiatura: curata da Leonardo Bigazzi, contiene 38 opere, tra pittura, scultura, disegno, fotografia e video, alcune delle quali appositamente commissionate per Inside, con artisti quali Maxwell Alexandre, John Armleder, Breda Beban, Maurizio Cattelan, Lynn Chadwick, Julius von Bismarck, Francesco Clemente, Jonathas de Andrade, Albrecht Fuchs, Petrit Halilaj, David Horvitz, Cinthia Marcelle e Tiago Mata Machado, MASBEDO, Adrian Paci, Amalia Pica, Joanna Piotrowska, Janis Rafa, Stefanos Rokos, Egon Schiele, Superstudio, Rayyane Tabet, Luc Tuymans, Alvaro Urbano.

Il programma dell'ultima giornata de lo schermo dell'arte 2023, inizia alle 16 l’anteprima italiana di Man in Black (2023) del regista e artista cinese Wang Bing. Protagonista, Wang Xilin, uno dei più importanti compositori cinesi contemporanei. Il suo corpo nudo segnato dal tempo si fonde con le parole, nei ricordi di un percorso artistico e insieme di dissidenza rispetto alle vicende politiche del suo paese. Segue l’anteprima italiana di Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV di Amanda Kim, documentario dedicato alla figura di questo artista assoluto precursore del rapporto tra arte, tecnologia e schermo.

Alle ore 19.15, Andrea Viliani, direttore artistico Pompeii Commitment. Archeological Matters sarà in sala per presentare I am Hymns of the New Temple di Wael Shawky. Per l’artista l’area archeologica è allo stesso tempo simbolo di fine e inizio, matrice di storia e racconto, ecosistema naturale e testimone millenaria della stratificazione delle culture mediterranee. Alle ore 21, si terrà l’annuncio del film vincitore del Premio del pubblico Under 30 Lo schermo dell’arte 16° edizione, che riceverà un’opera realizzata dall’artista Roberto Fassone.

