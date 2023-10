Firenze, prende il via il primo festival del cinema inclusivo d'Italia

Firenze, 24 ottobre 2023 - Prende il via dal cinema La Compagnia di Firenze, giovedì 26 ottobre, INCinema - Festival del cinema inclusivo, ideato da Federico Spoletti e diretto da Angela Prudenzi, iniziativa rivolta a tutte le persone con disabilità sensoriale. Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per le persone sorde e ipoacusiche e l’audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti. La tappa di Firenze dà inizio ad un tour nazionale del festival. A INCinema, anche le attività collaterali tipiche dei festival, come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi, avranno la trascrizione in tempo reale, in modo da essere accessibili anche al pubblico con disabilità uditiva. “L’ostacolo maggiore alla diffusione delle proiezioni accessibili - dichiara Federico Spoletti – è la scarsa consapevolezza sul tema. Nonostante le cose stiano lentamente cambiando, l’intera filiera degli operatori considera la fruizione dei film da parte del pubblico disabile sensoriale un elemento trascurabile o non economicamente interessante. Non è così nel mondo anglosassone, dove ci si è resi conto da tempo che “una persona su sei” rappresenta un segmento di pubblico che deve essere soddisfatto sì per legge, ma anche perché è rilevante in un’ottica commerciale. Nella speranza che il nuovo European Accessibility Act cambi finalmente le cose, in Italia c’è ancora molto da fare, soprattutto – a mio avviso – manca una cultura dell’accessibilità diffusa, in primo luogo fra gli operatori del mondo del cinema”. Il programma del 26 ottobre al cinema La Compagnia. Alle 18 la presentazione del festival, alle 18:30 la proiezione del film Il Moro (The Moor) di Daphne Di Cinto, alle 19 la proiezione del film Dirty Difficult Dangerous, alle 21 proiezione del film La vita è una danza(En Corps). I film saranno presentati in versione italiana con sottotitoli e audiodescrizione. Ingresso gratuito.

Maurizio Costanzo