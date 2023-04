Firenze, apre la mostra fotografica sulla Cattedrale e i monumenti

Firenze, 4 aprile 2023 – Dal 6 aprile fino al 4 giugno, presso la “Libreria Brunelleschi” dell’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze (Antica Canonica di San Giovanni, Piazza San Giovanni 7), sarà visibile la mostra “La Piazza, l’uomo, il fotografo” di Antonio Biagiotti. L’esposizione, che sarà inaugurata giovedì 6 aprile alle ore 15, è organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore, a cura di Vincenzo Circosta e Giuseppe Giari. La mostra resenta una selezione di 26 immagini fotografiche in bianco e nero sulla Cattedrale di Firenze e i suoi monumenti. Le immagini in mostra sono parte di un ampio progetto fotografico che Biagiotti ha iniziato dal 2018. Antonio Biagiotti le ha realizzate con un banco ottico e un telo oscurante sulla testa, alla maniera dei pionieri della fotografia. Le fasi successive di sviluppo e stampa, considerate parti integranti delle scelte espressive, completano l’iter che porta alle immagini che vediamo esposte.

Il digitale non entra a far parte del processo creativo e produttivo del fotografo. Un modo di fare fotografia che coincide con la sua principale cifra stilistica. Biagiotti unisce l’impegno come fotografo, con mostre in Italia e in Asia, a quello di divulgatore della fotografia analogica, attraverso corsi, seminari e workshop. Si tratta della seconda mostra, dopo quella dedicata ai disegni dell’architetto Roberto Corazzi sulla Cupola, realizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore nella “Libreria Brunelleschi”, dove è possibile acquistare le pubblicazioni editate per l’Opera e selezionati prodotti come incisioni e fotografie d’autore. La Cattedrale di Firenze e i suoi monumenti nelle immagini fotografiche di Antonio Biagiotti, in mostra presso la “Libreria Brunelleschi”, è visitabile ad ingresso gratuito. Fin da bambino la fotografia è stata per Antonio Biagiotti. la sua grande passione. Già all’età di tredici anni acquistò la sua prima vera fotocamera, una Pentax K1000, con la quale entrò in un meraviglioso mondo, fatto di tempi di posa, inquadrature e diaframmi. Nel corso degli anni questa passione ha continuato a evolversi, fino a diventare una professione.

“Come tutti i ragazzi della mia generazione – racconta nella sua biografia - mi sono avvicinato alla fotografia utilizzando pellicole a colori, ma più mi appassionavo a questa forma d’arte, più ero sedotto dal magico mondo della fotografia in bianco e nero. Trovavo un fascino particolare nelle fotografie realizzate con questa pratica, ed ero attratto dall’alto livello creativo che questa tecnica permette prima, durante l’esposizione della pellicola e in seguito, in fase di sviluppo e stampa”.