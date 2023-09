Firenze, mini concerto dell’Orchestra della Toscana davanti alla mensa Caritas

Firenze, 25 settembre 2023 – Un concerto davvero speciale quello di oggi, 25 settembre. L'Orchestra della Toscana ha suonato davanti alla mensa Caritas di via Baracca a mezzogiorno. "Musica Diffusa", rassegna dell’Ort che fino al 30 novembre porta concerti in vari luoghi cittadini, ha fatto tappa di fronte alla mensa cittadina gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. Gli ottoni e percussioni dell'Ort - Donato De Sena, Stefano Benedetti trombe, Andrea Albori corno, Fabiano Fiorenzani trombone, Riccardo Tarlini tuba, Marco Farruggia batteria e percussioni - hanno tenuto un breve concerto a beneficio di passanti e di ospiti. “L'unione tra solidarietà e cultura è vincente, per questo abbiamo rinnovato la collaborazione con l'Ort anche quest'anno, ospitando i concerti di “Musica diffusa” in 4 strutture gestite dalla Fondazione” spiega Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

“Oltre alla mensa di Via Baracca, hanno partecipato l'Istituto Principe Abamelek con che ieri sera ha accolto il Quintetto a fiati dell'Ort, il condominio solidale Casa della Carità che il 30 settembre ospiterà l'attore Alessandro Riccio e il Quintetto a fiati dell'Ort e Casa Santa Matilde che accoglierà il 1 ottobre il Chorda Quartet quartetto d'archi: questi appuntamenti, a testimonianza del grande successo dell'iniziativa, sono tutti esauriti”. La manifestazione Musica Diffusa è organizzata da Fondazione Ort in collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas, Cesvot, Fondazione Montedomini onlus, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, e con il sostegno di Fondazione CR Firenze. Il pubblico potrà partecipare al progetto attraverso donazioni libere finalizzate a sostenere Fondazione Caritas nell’offerta di pasti caldi nelle mense.