Firenze, Mcl San Bartolo a Cintoia e Boschetto insieme con con Milani

Firenze, 11 dicembre 2023 - Oggi al circolo Mcl di San Bartolo a Cintoia a Firenze si terrà una serata all’insegna della cultura, del gusto e della solidarietà: dalle 19,30 l’associazione, di via San Bartolo a Cintoia 32/d ospiterà infatti il circolo ‘fratello’ rimasto senza casa del Boschetto in una cena a buffet di beneficenza. Il ricavato sarà dato in favore di progetti associativi di zona, tra cui appunto, il Crc il Boschetto ex circolo di via di Soffiano.

Finito il ricreativo, per dirla con una battuta di Sergio Forconi, principia ad avviare il culturale: verrà presentato il libro ‘Il sogno di don Milani’ di Alessandro Mazzerelli (collana Manifesti, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 2022, 140 pagine, 16 euro) In occasione dell’anno del centenario della nascita, l’autore che ha personalmente conosciuto il parroco di Barbiana che rivoluzionò la Chiesa. Correva quel 1966 che Firenze ricorda per l’alluvione, ma cinque mesi prima, su quella remota collina della sua provincia si tenne un colloquio che avrebbe aperto una riflessione politica e sociale che oggi più che mai mostra il suo valore: Mazzerelli, spiegano dall’editore, “ha raccolto stenograficamente le parole del priore nel colloquio del luglio 1966, che ha chiamato il decalogo di Barbiana, e ha dedicato la propria vita a una interpretazione personale di quel decalogo che qui viene offerto anche ad altre possibili visioni”.

Interverranno Enrico Nencioni, presidente del Crc il Boschetto; Franco Banchi, docente di Filosofia e scrittore; Manrico Casini Velcha del Centro milaniano di Vicchio di Mugello; Gino Ferro, presidente dell’associazione culturale San Bartolo; modera l’incontro il giornalista Emanuele Piccini. Saluti di apertura della presidente del circolo Constantina Cindea, cena e servizio sala a cura del gestore Angelo Vinciguerra.

“Meno di un anno prima di lasciare questa vita, don Milani invita un giovane socialista, che aveva dimostrato indipendenza di giudizio e testardaggine nel non farsi impensierire dagli oppositori, per consegnargli il proprio testamento politico – si legge nella quarta di copertina –. Si tratta di una serie di principi che, partendo dai limiti e degenerazioni della Prima repubblica, indicano una direzione morale per sviluppare la democrazia verso traguardi molto avanzati non solo per il nostro Paese. Oggi, dopo la caduta delle ideologie ottocentesche e la radicalizzazione impazzita di quella liberale, trasformatasi con la globalizzazione nel suo contrario, cioè il dominio dei forti sui deboli rinchiusi nelle prigioni burocratiche, il sogno di don Milani diventa una visione di rinascita della democrazia italiana".

"Infatti – si puntualizza – alla crisi di credibilità provocata da tangentopoli non si è risposto risolvendo, uno per uno, gli specifici vizi che l'avevano provocata, ma andando a scimmiottare una democrazia, come quella americana, ben meno evoluta e democratica della nostra, visto che è nelle mani dei grandi concentramenti economici. Forse si è preferito cambiar tutto per nascondere meglio i vizi a cui non si vuol rinunciare. La visione politica di don Milani, pur intessuta di principi morali molto alti, può solo incarnarsi con un'evoluzione democratica che moltiplichi le repubbliche di San Marino, riconoscendo la libertà dei pigmei di vivere nudi sugli alberi nella loro repubblica, libera da colonialismi falsamente civilizzanti”. La quota di partecipazione alla serata è di 15 euro ed è consigliata la prenotazione al 347/2129622.

Carlo Casini