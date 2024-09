Firenze, Enrico Letta presenta il suo ultimo libro ‘Molto più di un mercato’

Firenze, 12 settembre 2024 - Un libro che si prefigge di essere un inno all’Europa e una chiamata all’azione per essere degni della sua grandezza, che racconta otto mesi di viaggio nei 27 paesi europei. Venerdì 13 settembre, alle ore 17, Enrico Letta, presidente dell’Istituto Jacques Delors di Parigi ed ex presidente del Consiglio della Repubblica italiana, sarà a Palazzo Borghese a Firenze (via Ghibellina, 10) per presentare Molto più di un mercato.

Viaggio nella nuova Europa. All’incontro con il pubblico interverranno l’europarlamentare Pd Dario Nardella e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Modera il dibattito la giornalista Veronica Gentili. Incaricato dal Consiglio UE e dalla Commissione di preparare il piano di rilancio dell’integrazione economica, Enrico Letta ha attraversato l’Europa, incontrando in 65 città i rappresentanti dei governi nazionali, delle istituzioni, della società civile, delle università, dei think tank.

Questo libro è un lungo viaggio da Tallinn a Bilbao, da Liegi ad Atene volto non solo a costruire il «Rapporto sul futuro del Mercato Unico Europeo», ma anche a raccontare le idee al cuore dell’integrazione. Proposte operative per gestire con efficacia gli snodi cruciali di questo passaggio d'epoca: dalla transizione verde alla minaccia alla democrazia europea e alla pace. Fino al potenziale rivoluzionario della quinta libertà, quella dell’innovazione e della conoscenza. Un racconto arricchito di storie e foto di viaggio per conoscere bene l’Europa di oggi e costruire meglio quella di domani. Maurizio Costanzo