Firenze, all’università si discute del duello tra otto e novecento

Firenze, 21 novembre 2023 . S’intitola ‘Duello e onore tra Otto e Novecento: una prospettiva interdisciplinare’ il Convegno internazionale di studi che si tiene il 23 e 24 novembre all’università di Firenze. La pratica del duello, già pertinente allo status del cavaliere-gentiluomo, si diffonde progressivamente nella realtà borghese ottocentesca per raggiungere, in Italia, il culmine nei decenni postunitari, quando il fenomeno, con i suoi rituali rigidamente codificati, raggiunge dimensioni sorprendenti, con un fascino che persiste ben oltre la Prima guerra mondiale, nella cultura del ventennio fascista. Il convegno si propone di affrontarne lo studio in prospettiva interdisciplinare, integrando la ricerca storica, antropologica, giuridica e filosofica con l’esame delle rappresentazioni letterarie, teatrali, liriche e cinematografiche del duello, e lo studio del lessico ad esso attinente. Si intende insieme aprire piste di confronto con la contemporanea situazione europea (francese, spagnola, tedesca, austroungarica), e, attraverso il duello, volgere l’attenzione sul valore cardine dell’onore che permea il sistema di relazioni sociali tra Otto e Novecento. Il convegno si terrà al dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, piazza Ugo di Toscana, Edificio D.15 aula 005 a partire dalle ore 9.30.