Firenze, al Teatro Niccolini il libro denuncia sul peso di essere un leader

Firenze, 25 settembre 2023 – Il peso di essere il “numero uno”, in un mondo di invidie, gelosie e parassitismi: il nuovo romanzo di Franco Vichi è una storia di caduta e riscatto, ma anche un atto di accusa contro tante logiche perverse che inquinavano il mondo del lavoro negli anni Ottanta e Novanta, e in molti casi sopravvivono ancora oggi. Intitolato 'Un normale numero uno', il volume sarà presentato giovedì 28 settembre alle 18 a Firenze nel Caffè del Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3). Con l’autore interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il regista Matteo Cecchini e l’editore Antonio Pagliai. A lungo impiegato nella pubblica amministrazione e nel mondo delle associazioni di settore, Vichi ha tratto ispirazione da alcuni episodi della propria carriera lavorativa per immaginare la storia del protagonista Frank, giovane promettente, ambizioso e determinato ad emergere. Con astuzia, determinazione, e qualche colpo da maestro, Frank arriva ai vertici di un’importante organizzazione, raggiungendo il suo traguardo. Purtroppo, assieme a popolarità e consenso, sopraggiungono puntuali invidie, timori e gelosie: costretto a fare un passo indietro e dare le dimissioni, dovrà affrontare un vero e proprio periodo di crisi personale e lavorativa. Ma un vero leader è capace di soffrire e rialzarsi da ogni caduta, senza mai perdere la bussola: anche Frank riuscirà a riscattarsi, rispedendo al mittente tutte le frecce avvelenate in un finale a sorpresa.

Maurizio Costanzo