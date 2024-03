Firenze, a 'Careggi in Musica’ Andrea Mariani in concerto in ricordo di Eriberto Scarlino

Firenze, 16 marzo 2024 – Per la stagione ‘Careggi in Musica’ il giovane pianista Andrea Mariani si esibisce in concerto per ricordare Eriberto Scarlino. Risuoneranno le musiche di Clementi e Schumann. L’appuntamento è domenica 17 marzo, alle ore 10.30, all’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3, Padiglione NIC 3, ingresso libero). La manifestazione è a cura dell’Associazione A.Gi.Mus. Firenze, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi. La mattinata sarà interamente dedicata al ricordo del maestro Eriberto Scarlino, pianista, compositore e per molti anni docente al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze e direttore del liceo musicale italiano di Alessandria d’Egitto, scomparso nel 1962. Mariani è il vincitore del “Premio Eriberto Scarlino – ed. 2023”, che ogni anno, grazie alla collaborazione e al sostegno della famiglia Scarlino, viene assegnato ad un giovane pianista nell’ambito del Premio Crescendo, il concorso internazionale di A.Gi.Mus. Firenze. Il programma prevede l’esecuzione delle Sonate op. 40 n.2 e n.3 di Clementi e degli Studi sinfonici op. 13 di Schumann. Andrea Mariani nasce nel 1996 e si diploma in pianoforte nel 2015 con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Claudia Boz. Si perfeziona a Coimbra con Aquiles Delle Vigne e attualmente sta concludendo la sua formazione con Roberto Prosseda presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, all’interno del corso Master di II livello. Fin dai primi anni si distingue in importanti concorsi nazionali e internazionali, vincendo più di trenta primi premi e primi premi assoluti. Segue le Masterclass di nomi autorevoli del panorama musicale internazionale, tra i quali Benedetto Lupo, Boris Berman, Sofya Gulyak e William Grant Nabore. Si esibisce regolarmente presso importanti Teatri e Festival in Italia e all’estero (Sala Ateneu a Bacau, Teatro Sociale di Rovigo, Ascoli Piceno Festival, Auditorium Arvedi del Museo del Violino di Cremona, Ateneo Veneto a Venezia) da solista, camerista e con orchestra. Ha inciso i “Dieci studi sul trillo” di Silvio Omizzolo in un Cd di prossima pubblicazione per Piano Classics. Negli ultimi anni affianca all'attività concertistica gli studi di musicologia presso il Dipartimento di Musicologia e Beni culturali di Cremona. Il concerto è a ingresso libero. Maurizio Costanzo