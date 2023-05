I coltelli artigianali del Mugello in regalo a “Viva Rai2!”. E Fiorello ringrazia

Scarperia e San Piero (Firenze), 25 maggio 2023 – Un pregiato set di coltelli artigianali del Mugello in dono per “Viva Rai2!”, consegnato dal sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, a Nik e che è poi arrivato nelle mani di Fiorello. E il popolare showman ha girato un video per ringraziare il sindaco e la comunità per il dono, scherzando come lui sa fare.