La Filharmonie in tour con il violoncellista Enrico Bronzi: prima tappa a Firenze

Firenze, 1 marzo 2024 – Da Udine a Napoli, da Como a Messina passando per Vibo Valentia, Pescara, L’Aquila, Avezzano, Acri, Mola di Bari e Firenze: saranno 11 le tappe del tour tutto italiano che partirà venerdì 8 marzo da Firenze e continuerà fino a domenica 24 marzo dell’orchestra under 35 La Filharmonie, che supera i confini della toscana e viene accolta in altre regioni italiane.

A condividere i palchi nazionali e le musiche di Boccherini, Mozart e Haydn, il solista designato per tutte le date in programma Enrico Bronzi, celebre violoncellista e direttore d’orchestra italiano, già collaboratore di grandi artisti come Martha Argerich, Alexander Lonquich, Gidon Kremer, Angela Hewitt, Joshua Bell, Stefan Milenkovich e complessi quali il Quartetto Hagen, la Kremerata Baltica e il Giardino Armonico. La tournée si realizza nell’ambito del progetto Circolazione Musicale in Italia promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica (info: www.lafilharmonie.com).

Il tour rappresenta l'apice di un percorso che La Filharmonie ha intrapreso sin dalla sua nascita e in particolare nell’ultimo triennio: dopo progetti che hanno spaziato dal Settecento musicale alla musica contemporanea, dal concorso internazionale di composizione Dante700 al festival di Musica e Spiritualità e concerti su tutto il territorio toscano, l’Orchestra Filarmonica di Firenze varca i confini della regione per farsi conoscere a livello nazionale. “Partiamo da Firenze, dalla nostra casa, per arrivare a un pubblico italiano più ampio - dichiara il direttore musicale Nima Keshavarzi - e con noi ci sarà Enrico Bronzi, uno dei maggiori violoncellisti nel panorama italiano e internazionale.

La presenza di Bronzi è importante anche perché, oltre a essere un grande interprete, è un eccellente didatta: sarà l’occasione, per i componenti della nostra orchestra, non soltanto di esibirsi al suo fianco, ma anche di partecipare a un momento formativo di enorme valore”. E ancora: “Abbiamo scelto tre autori fondamentali del Settecento che rimangono tuttora un immancabile banco di prova per ogni compagine musicale. Al centro il violoncello: apriremo la serata con le musiche di Boccherini, il più celebre virtuoso di questo strumento del suo tempo, nonché abile compositore; a seguire Haydn, padre del quartetto e della sinfonia, di cui suoneremo il secondo concerto per violoncello e orchestra, uno dei massimi della scrittura per questo strumento, fino ad arrivare al genio di Mozart che chiude la prima parte del programma con una delle pagine più luminose della sua produzione sinfonica, la N. 29”.

Il programma in dettaglio: verranno eseguite la sinfonia n.4 in Re maggiore Op. 21, G.496 di Luigi Boccherini, il concerto per violoncello e orchestra N.2 in Re Maggiore Hob. VIIb/2, Op. 101 di Haydn e la sinfonia n.29 in La maggiore K.201 di Mozart: si parte dalla sala del Buonumore del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze (08/03, ore 21) per approdare a Udine all'Auditorium della biblioteca del Polo Scientifico dell'Università degli Studi di Udine in collaborazione con l’Accademia di Studi Pianistici “Antonio Ricci” (09/03, ore 18) e a Como presso il Palazzo Terragni con l’Associazione Musicale Como Classica (10/03 ore 17). Si prosegue fino al Teatro Massimo di Pescara con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” (15/03 ore 21,15), per arrivare al Castello Orsini di Avezzano con l’Harmonia Novissima (16/03 ore 18) e all’Auditorium del Parco de L’Aquila con l’Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli” (17/03 ore 18).

E ancora al Teatro Acacia di Napoli in collaborazione con l’Associazione Alessandro Scarlatti (20/03 ore 20,30) e subito dopo ad Acri al Palazzo Sanseverino-Falcone con Ama Calabria ETS (21/03 ore 19), fino al weekend conclusivo a Vibo Valentia all’Auditorium Spirito Santo con Ama Calabria ETS (22/03 ore 18), al Palacultura Antonello di Messina con l’Accademia Filarmonica di Messina (23/03 ore 18) e al Teatro Comunale Niccolò van Westerhout di Mola di Bari con l’Associazione “Giovanni Padovano” Iniziative Musicali (24/03 ore 19.15).