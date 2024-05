A Firenze va in scena ‘Figli delle stelle', uno spettacolo sul tema dell’adozione

Firenze, 4 maggio 2024 - Doppio appuntamento teatrale dal titolo “Figli delle stelle”. È quello che andrà in scena lunedì 6 maggio alle ore 17 e 30 e poi alle ore 21 presso il teatro L'Affratellamento in via Giampaolo Orsini, 73. Si tratta di un progetto di teatro sociale che nasce dalla collaborazione fra l’associazione di famiglie adottive Celine e l’Associazione culturale Il Lavoratorio: lo scopo primario è stato quello di realizzare una performance teatrale per approfondire il tema dell’adozione con un linguaggio scevro da pietismi e pregiudizi e in maniera affettiva, ironica e comunicativa. Nel 2000 alcuni genitori di bambini adottivi, spinti da una forte motivazione e soprattutto dall’entusiasmo di voler raccontare la propria esperienza, cominciano ad incontrarsi regolarmente, dando vita a un gruppo affiatato e ad incontri sempre più interessanti e coinvolgenti. Alla presenza di una psicologa vengono affrontate le più comuni tematiche legate all’adozione, i problemi ad essa connessi, ma si condividono anche le gioie e le emozioni che questa esperienza di vita porta con sé. Il gruppo originario si allarga velocemente, si apre alle coppie in attesa di adozione e sviluppa un’energia sempre maggiore; così nel 2003 decide di costituirsi in Associazione. Nasce così “Celine: associazione famiglie adottive”, che deve il suo nome alla prima bambina adottata nel gruppo.

Il Lavoratorio è uno spazio culturale dedicato alle arti performative. Supporta e promuove la creazione di progetti legati al teatro, alla musica e alla danza e accoglie al suo interno percorsi artistici che cercano un luogo per maturare e svilupparsi. Il Lavoratorio è un luogo di formazione professionale e non professionale e per questo organizza incontri, laboratori e giornate di studio e approfondimento. Ospita residenze artistiche, eventi, mostre e progetti culturali. Il Lavoratorio è una casa comune, dove gli artisti possono confrontarsi e crescere insieme, le diverse discipline possono incontrarsi e contaminarsi e le persone possono condividere suggestioni ed emozioni. Grazie all’impegno congiunto di Celine e Il Lavoratorio è stato organizzato “Figli delle stelle”, lavoro nato da una serie di interviste che allievi adolescenti del corso di teatro “Sempreverdi” dell’associazione culturale Il Lavoratorio hanno rivolto a una serie di persone che hanno vissuto sulla loro pelle l’esperienza dell’adozione. Si parte con l’introduzione guidata da Mario Ruocco, psicologo dell’associazione Celine. A seguire la performance teatrale con i ragazzi e le ragazze del gruppo Sempreverdi de ‘Il Lavoratorio’. La regia è di Elena D’Anna, con la collaborazione drammaturgica di Giulia Zacchini. A seguire discussione aperta. L’evento è ad ingresso gratuito, consigliato dai 14 anni in su. Per informazioni e prenotazioni: [email protected], 0550981266.