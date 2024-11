Ferrández, il nuovo Yo-Yo Ma debutta agli Amici della Musica di Firenze

Firenze, 14 novembre 2024 – Volti e suoni nuovi agli Amici della Musica di Firenze. Sabato 16 novembre, alle 16, al Teatro della Pergola, debuttano nella stagione concertistica Pablo Ferrández al violoncello e Luis Del Valle al pianoforte.

L’arte del violoncellista Pablo Ferrández suscita paragoni eccellenti

Premiato al XV Concorso Internazionale Čajkovskij, Pablo Ferrández è stato acclamato da Le Figaro come il “nuovo genio del violoncello” e presentato dalla Pittsburgh Symphony come “il prossimo Yo-Yo Ma”. La crescente fama di Luis del Valle nella scena musicale è dovuta in particolare al duo pianistico che forma con il fratello Víctor, con cui ha all’attivo una brillante carriera concertistica dopo la vittoria del Concorso Internazionale di Musica ARD di Monaco. Suoneranno Kol Nidrei, op. 47 di Bruch, la Sonata n. 3 in la maggiore, op. 69 di Beethoven, Vocalise di Rachmaninov e la Sonata n. 1 in mi minore, op. 38 di Brahms.

Il gruppo barocco l'Astrée protagonista del concerto “Battaglie e follie”

Domenica 17 novembre, alle 19, al Teatro Niccolini è in programma il secondo appuntamento del ciclo “Musica &…”, dedicato alle contaminazioni artistiche. Il gruppo barocco l’Astrée, con la partecipazione dell’attrice Laura Torelli e di Sandro Cappelletto, ideatore del testo e voce recitante, porterà l’ascoltatore indietro nel tempo, al Seicento e al Settecento, seguendo come muse ispiratrici “le battaglie e le follie”, inclusa la battaglia fra ragione e oscurantismo, con riferimenti alla vicenda di Galileo Galilei.