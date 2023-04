Firenze, 15 aprile 2023 - Ha un bel sound e una melodia che resta in testa e nelle orecchie ‘Tra cielo e terra’, il nuovo singolo di Fabrizio Marini. Una canzone che certamente rapisce ed emoziona, nata dalla passione musicale di Fabrizio, 45enne fiorentino che vive a Sesto Fiorentino e che, parallelamente alla sua professione, dedica i ritagli di tempo al gruppo di cui fa parte e alla sua attività di solista. “La musica è una passione che porto avanti da vent’anni col mio gruppo ’Overdrive’, con cui facciamo e proponiamo musica in inglese: siamo fan sfegatati dei Beatles e nel 2004 abbiamo anche partecipato alle selezioni di Sanremo” spiega Fabrizio, che suona il basso e ha uno spiccato estro compositivo. “Ho la fortuna di far nascere le canzoni molto velocemente – spiega - . Nei miei brani da solista propongo musica in italiano e da un paio di settimane è uscito il mio nuovo singolo ‘Tra cielo e terra’ (https://youtu.be/uTgT4gcwF8I), che è su tutti gli store digitali. In questo brano affronto il tema più ricorrente, quello dell’amore, inteso come elemento trainante di qualsiasi cosa. Parlo di una persona, mia moglie, che ovunque io mi trovi, tra cielo e terra appunto, è sempre presente. ‘Aspettami’ (https://youtu.be/sXHwvsCunM4) è il ‘lato b’ del nuovo singolo”. “In questo singolo canto e suono la chitarra. Per la sua realizzazione ho collaborato con Fulvio Vasarri del Medialab studio. Fulvio è un eccellente pianista e con questo studio di Firenze collaboro spessissimo per le mie composizioni in italiano. ‘Tra cielo e terra’ non è il mio primo singolo: è di qualche tempo fa ‘Dimmi quando’ che è andato in rotazione anche su alcune radio nazionali. Alterno la mia attività da solista al lavoro col gruppo, con cui abbiamo iniziato a proporre il catalogo della band su tutti gli store digitali, e ci siamo entrati adesso col singolo più conosciuto, ‘Back to England’ (https://youtu.be/Gve9mYtwHnk) . Fabrizio Marini parla della sua attività di solista, che porta avanti senza tralasciare gli impegni con la band di cui fa parte. “Quando si suona per venti anni con le stesse persone, anche se lo si fa volentieri e con divertimento, avevo voglia di sperimentare per conto mio anche la parte italiana. La facilità con cui fortunatamente riesco a comporre mi mette nelle condizioni di proporre musica sempre nuova con una costanza e una cadenza molto ravvicinata. E questo mi da molta soddisfazione personale, perché la musica mi permette di esprimermi come persona in tutte le sfaccettature del mio carattere: romantico, nostalgico, il triste, l’incavolato. Tra i progetti futuri, ho in lavorazione un ennesimo nuovo singolo che uscirà a settembre, mi piacerebbe fare un album che potrebbe raggruppare un po' di singoli e tanta roba nuova che ho sempre in cantiere. Mi piace lavorare su diverse canzoni contemporaneamente. Il mio sogno come musicista sarebbe quello di trasformare la musica da hobby e passione, in una vera e propria attività principale. E mi piacerebbe molto riuscire a partecipare a una kermesse canora di una certa importanza”.