A Firenze un evento su Dante Alighieri e Leonardo da Vinci

Firenze, 1 novembre 2024 – Il legame tra Dante Alighieri e Leonardo da Vinci. Prende avvio a Firenze, alla sala ex Leopoldine, l'evento dedicato a Dante e Leonardo, all'interno del festival 'Viaggio nel passato con uno sguardo al futuro della città', che si svolge dal 4 al 10 novembre, offrendo un calendario ricco di eventi tra cui tra visite guidate con itinerari inediti, conferenze innovative, due mostre fotografiche, altri eventi diffusi e contributi online realizzati dai giovani membri dello staff. L'evento su Dante e Leonardo si svolgerà il 4 novembre. Si tratta, si legge in una nota, di “un dialogo innovativo a cura di Riccardo Starnotti e Simone Terreni su due straordinari personaggi che hanno scritto un’importante pagina della nostra storia. Sarà consegnata una menzione speciale alla giovane operatrice dei beni culturali e scrittrice Michela Micheli per la pubblicazione del suo primo libro “Raccontami Firenze”. L’evento è organizzato in collaborazione con il Festival Dantesco Donna M’Apparve”.