Eros Ramazzotti a Firenze, “dedico questo concerto a Niccolò Ciatti”

Firenze, 4 aprile 2023 – “Sto molto bene… Come va Firenze? Fa freddo eh… ma noi la temperatura la tiriamo su”. Eros Ramazzotti inizia così il suo concerto a Firenze, mentre la folla del Mandela Forum urla e scatta foto a più non posso. Ma subito dopo questa frase arriva la sorpresa: un attimo per respirare e poi lo scroscio di applausi ancora più forti. “Volevo ricordare Niccolò Ciatti. Sapete tutti chi è. C’è qui la sua fidanzata stasera e volevo dedicargli questa serata”.

Un annuncio a sorpresa che ha scaldato il cuore di migliaia di spettatori. Un ricordo semplice, ma non scontato, del 22enne che nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2017 venne ucciso con un calcio alla testa in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna.