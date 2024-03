"Emozioni": lo spettacolo di Mogol e Gianmarco Carroccia per i Lions

Firenze, 11 marzo 2024 - Sarà senza alcun dubbio una serata di grandi emozioni quella in programma giovedì 28 marzo alle 20,30 sul palco del Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall), organizzata a scopo benefico dal Lions Club Barberino Tavarnelle con la collaborazione dei Lions Club della provincia fiorentina. Ospite straordinario sarà uno dei più amati autori della musica italiana, Mogol, che si esibirà insieme a Gianmarco Carroccia ed al suo staff musicale per dare vita allo spettacolo “Emozioni: viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol”. Che il merito vada alla voce di Carroccia, così simile a quella di Battisti, o all’atmosfera che si respirerà quella sera ascoltando le parole del Maestro Mogol, fatto sta che al pubblico del teatro sarà permesso di riviere la magia di canzoni che hanno segnato la storia di varie generazioni. A presentare un evento così speciale sarà il talento del noto attore Alessandro Calonaci. “Tutto il ricavato dell’iniziativa – spiega il presidente del Lions Barberino Tavarnelle Mario Paoli - verrà destinato al service “I Lions per casa Marta”, ossia donato alla Fondazione Casa Marta come contributo per la realizzazione del primo Hospice pediatrico della Toscana, attualmente già in fase avanzata di realizzazione. Personalmente – continua il presidente - ritengo che partecipare a questa serata significherà provare due forti emozioni: una legata alla musica e ai racconti di Mogol e l’altra alla consapevolezza di aver contribuito alla realizzazione di un progetto importante. Un doveroso ringraziamento va infine agli sponsor, che ci hanno aiutato a rendere possibile l’iniziativa: Banco Fiorentino, Bottega Spa e Distillerie Bottega.” Ingresso 25 euro, posti numerati su prenotazione: 335.6163064 oppure 335.7094512