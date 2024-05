Domenica San Piero si tinge dei colori di Estemporanea

Firenze, 9 maggio 2024 - Torna questa domenica, 12 maggio, a San Piero a Sieve l’Estemporanea di Pittura “Primo Lascialfari”, organizzata dalla locale Pro Loco e che raggiungerà quest’anno la diciassettesima edizione. Gli artisti dipingeranno nel paese o approfittando di suggestivi scorci della campagna, particolarmente brillante in questa primavera, con quadri a tema “San Piero ed il suo territorio”. Le tele saranno vidimate la domenica mattina dalle 8 alle 11 e basterà presentarsi muniti di un documento di identità, della tela vidimata e degli strumenti per lavorare. Le tele, che dovranno essere munite di attaccaglie per appenderle al cavalletto, dovranno essere riconsegnate, presso il gazebo-segreteria in Via Provinciale, davanti alla Pieve, per la sezione ragazzi dalle 15.30 alle 16 e per quella adulti (per i quali è prevista una iscrizione di 5 euro), dalle 16.15 alle 16.45. Due le sezioni in gara: quella adulti e quella ragazzi (regolamento su www.prolocosanpieroasieve.it). L’Oratorio della Compagnia, vedrà le opere in concorso esposte al termine della riconsegna e li avverrà la scelta dei quadri vincitori e la premiazione per i ragazzi alle 17 e per gli adulti alle 17.30. All’Estemporanea parteciperanno, grazie al coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo, anche alcune classi di ragazzi, supportati dai loro insegnanti. Nel corso dell’iniziativa, si legge in una nota, saranno esposte le foto, in gara per il 3°Contest Fotografico che quest’anno avrà come titolo “Il Mugello per me”. Le 10 foto che hanno ottenuto più likes sulla pagina facebook della Pro Loco saranno esposte nella piazzetta dell’Oratorio della Compagnia e fra queste, in base al voto della gente, verranno premiate le prime tre con prodotti tipici mugellani. Oltre a pittura e fotografia, ci sarà spazio anche per un’altra arte: la danza, grazie alla performance della Compagnia Deva, prevista nello spazio antistante l’Oratorio della Compagnia, alle 16, a precedere le premiazioni. La manifestazione coinciderà inoltre con l’appuntamento mensile di “Mercanzie in Piazza” che restituirà al passeggio ed alla curiosità di sanpierini e turisti via Provinciale, con le sue proposte di antiquariato, artigianato e svuota cantine, all’interno del quale sarà presente anche la Consulta dei Genitori di San Piero con un proprio stand. Sempre davanti all’Oratorio della Compagnia, nella mattina di domenica 12 maggio, le associazioni ed i commercianti che ne faranno richieste potranno ricevere in comodato gratuito per cinque anni, le opere che hanno partecipato alle precedenti edizioni di Estemporanea, che saranno messe a disposizione dalla Pro Loco. Si potrà fare la propria scelta dalle 11 alle 13 e potranno poi essere esposte in sedi e attività. Tali eventi sono realizzati grazie all'impegno dei volontari della Pro Loco di San Piero a Sieve, con il Patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero.