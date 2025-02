Dante per bambini e Dante con i papi: doppio appuntamento con i volumi di Massimo Seriacopi

Firenze, 8 febbraio 2025 - Il Professor Massimo Seriacopi, dantista di fama internazionale, presenta due nuovi lavori dedicati al Sommo Poeta in altrettanti incontri fissati a Firenze. Venerdì 14 febbraio alle 17,30, nella Libreria Gioberti, sarà svelato “L’inferno di Dante Alighieri per bambini", con testo inglese a fronte” (Edizioni Setteponti), un volume realizzato insieme a Franco Marucci ed Enrico Guerrini che riassume in versi i canti dell’Inferno, proponendoli a un pubblico di giovanissimi. Il testo è corredato dalla traduzione in inglese curata da Marucci e dai disegni dal vivo di Guerrini che, durante la presentazione, mostrerà ai presenti la creazione estemporanea delle illustrazioni.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 15 febbraio alle ore 17 nella Casa della Poesia, in Via Ser Ventura Monachi 20, dove Seriacopi approfondirà il tema “Dante e i papi: i dannati e i salvati” (Edizioni Libreria Salvemini). Il percorso attraversa le tre cantiche della Commedia mettendo in luce i pontefici che Dante colloca nell’aldilà, svelando la profonda valenza socio-politica e morale delle loro sorti. In entrambi gli incontri, il pubblico potrà confrontarsi direttamente con un autore di primo piano nell’interpretazione dell’opera dantesca, capace di coniugare rigore accademico e divulgazione, e di offrire prospettive nuove su uno dei testi più celebri della letteratura mondiale.

Caterina Ceccuti