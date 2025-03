Dante e la Politica al Salone Rinascita di Sesto Fiorentino

Firenze, 31 marzo 2025 – Un viaggio nel Canto VI dell’Inferno di Dante, tra golosi tormentati sotto la pioggia putrida e la profezia di Ciacco sulla rovina di Firenze, animerà il pomeriggio di sabato 5 aprile al Salone Rinascita di Via Matteotti 18, a Sesto Fiorentino. Dalle ore 17, il professor Massimo Seriacopi, noto dantista, guiderà il pubblico alla scoperta dei versi danteschi, offrendo una lettura del celebre canto in chiave politico-morale.

«La questione politica intesa come impegno per il raggiungimento del bene comune e le disposizioni negative che a questo fine si contrappongono – dichiara il professor Seriacopi – saranno le tematiche sviluppate sabato prossimo a Sesto Fiorentino, dove analizzerò in questo senso il Canto VI dell’Inferno dantesco». A rendere l’evento ancora più suggestivo sarà la lettura del testo da parte del professor Piero Manetti, che darà voce alle terzine immortali di Dante, così da farne risaltare forza espressiva e potenza narrativa. L’iniziativa si propone come un’occasione unica per riscoprire la straordinaria attualità del poema dantesco, attraverso l’analisi di uno dei canti più densi di richiami storici e morali, in cui il tema del bene comune e i conflitti politici emergono con particolare evidenza. L’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di letteratura, studenti o semplici curiosi desiderosi di approfondire l’opera del Sommo Poeta.