Da Firenze a New York, Giuseppe Lanzetta confermato direttore alla Carnegie Hall

Firenze, 25 settembre 2024 - Già direttore dell’Orchestra da Camera Fiorentina, il maestro Giuseppe Lanzetta è stato confermato Direttore Ospite Principale delle stagioni MidAmerica Productions alla Carnegie Hall di New York, fino al 2030. “Per me è sempre un onore entrare nel camerino che fu di Arturo Toscanini e Leonard Bernstein – rivela il Maestro Lanzetta – per non dire della sala da 3.500 posti, inimmaginabile in Italia. Questa nuova nomina è il frutto del mio lavoro svolto in questi anni negli Stati Uniti”. Fondatore e direttore stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina, Giuseppe Lanzetta vanta una carriera internazionale che lo ha visto sul podio dei Berliner Symphoniker e della Berliner Philarmoniker Chamber Orchestre, dell’Orchestra dell’Opera Nazionale Russa, dell’Hermitage di San Pietroburgo, della Johannes Strauss di Vienna, dell’Atlanta Symphony e di altri prestigiosi ensemble. Con l’Orchestra da Camera Fiorentina ha tenuto oltre mille concerti in tutto il mondo. Ha diretto solisti del calibro di Sergei Nakariakov, Leon Spierer, Augusto Vismara, David Garrett, Ilya Grubert, Bruno Canino, Giuseppe Andaloro, Giovanni Sollima, Aldo Ciccolini, Igor Hoistrach, Sergey Krilov, Ton Kopman. Ha all’attivo composizioni cameristiche e sinfoniche più volte trasmesse dalla Rai, oltre a numerose incisioni discografiche. È titolare della Cattedra di Esercitazioni Orchestrali al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma. Maurizio Costanzo