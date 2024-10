Dai corsi sulle lavorazioni a maglia a quelli sul cucito, eventi alla Pieraccioni

Firenze, 1 ottobre 2024 – La biblioteca Pieraccioni, nel Quartiere 2, propone diverse iniziative per tutto il mese di ottobre. La partecipazione agli eventi è gratuita ma serve prenotare: per farlo si può telefonare al numero 055 2625723 oppure scrivere all'indirizzo mail [email protected]. Tra gli eventi si inizia il 2 ottobre con 'La via della lana': i partecipanti potranno imparare le tecniche basilari per imparare le lavorazioni a maglia.

Il corso si svolge dalle 9.30 alle 11.30 e si ripete ogni primo e terzo mercoledì del mese. Il 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre, dalle ore 9 alle 11.30, spazio a 'Le mattine del cucito', ovvero le tecniche per imparare a eseguire in piena autonomia piccole modifiche e riparazioni su abbigliamento. Il 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre (dalle ore 16.30 alle 18.30) e ogni giovedì fino al 19 dicembre 'Raccontare-Laboratorio di scrittura'. Saranno organizzati anche conversazioni musicali, gruppi di lettura e l'iniziativa 'Dall'orto al piatto: per sapere cosa mangiamo”.