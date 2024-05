Firenze, studente all'Accademia di Belle Arti vince concorso di scultura del Premio Strega

Firenze, 17maggio 2024 -È di Giulio Fulignati, studente di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Firenze, l’opera vincitrice del concorso di idee promosso da Bper Banca e Fondazione Bellonci per la realizzazione delle statuette da assegnare ai finalisti del Premio Strega 2024. L’opera, una scultura in sei copie ispirata al mestiere di scrivere e all’importanza della promozione della lettura, è attualmente in corso di realizzazione presso i laboratori artistici dell’Accademia di Belle Arti e sarà svelata ufficialmente al pubblico il prossimo 4 luglio a Roma in occasione della serata conclusiva del Premio letterario. Giunto quest’anno alla sua sesta edizione, il concorso d’idee legato al Premio Strega era rivolto alle studentesse e agli studenti delle Accademie di Belle Arti statali italiane. Obiettivo: favorire una contaminazione culturale tra letteratura e arte. Al vincitore una borsa di studio di 1500euro e un rimborso fino a 6mila euro per la realizzazione dell’opera.