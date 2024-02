Concerti per tutti con I Care: da oggi una serie di eventi gratuiti con protagoniste le scuole musicali del territorio

Firenze, 10 febbraio 2024 - La musica che unisce e fa sognare. Prende il via oggi il cartellone del progetto ‘Musica per tutti: I Care’, che vede insieme le scuole di musica che fanno parte della Aidsm Toscana Aps: Associazione Musicale Fiorentina APS di Firenze Scuola di Musica il Trillo di Firenze, Scuola di Musica Phonéas APS di Firenze, Agorà Scuola di Musica di Borgo San Lorenzo -Scarperia.

Oggi appuntamento alle 16 a Palazzo Vicari a Scarperia e San Piero a Sieve con “I giovani e la musica classica”; “I care con i suoni”. Ancora, il 20 febbraio alle 18 alla Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate a Firenze. E poi “Musica per tutti” il 22 febbraio alle 16 all’auditorium della scuola Guicciardini in via Ramirez De Montalvo con l’Associazione Musicale Fiorentina e “Classica per tutti” il 9 marzo alle 18.15 alla scuola Ottone Rosai di via dell’Arcovata 4-6, con la Scuola di Musica Phonéas.

L’iniziativa è rientrata nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Toscana.

“In questo momento in cui le prime pagine dei giornali e la televisione ci fanno vedere conflitti e persone che stanno attraversando gravi difficoltà, come associazione regionale delle scuola di musica – spiega la presidente Ivana Ceccherini – abbiamo pensato per le celebrazioni della Festa della Toscana di proporre una serie di concerti grazie alla collaborazione di quattro scuole”.