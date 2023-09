Come proteggere Notre Dame: si cerca la soluzione nel Duomo di Firenze

Firenze, 23 settembre 2023 - Prosegue la collaborazione tra l’Opera di Santa Maria del Fiore e i responsabili dei lavori di ricostruzione della Cattedrale di Parigi, con la visita a Firenze dell’Architecte en Chef, Philippe Villeneuve. Philippe accompagnato dal professor Carlo Blasi, che partecipa alla ricostruzione di Notre Dame come responsabile della stabilità delle strutture, e dai tecnici dell’Opera è da ieri in città per visitare le strutture della Cattedrale, il cantiere di restauro dei mosaici della cupola del Battistero e il Museo dell’Opera del Duomo. In particolar Villeneuve, profondo conoscitore dell’architettura fiorentina, è interessato a visitare il Museo perché in questo momento il gruppo di lavoro da lui diretto sta cercando la soluzione per riunire e proteggere tutte le opere d’arte e i decori lapidei di Notre Dame, gravemente danneggiati dall’incendio e sostituiti con copie. La visita di Philippe Villeneuve avviene nell’ambito di un rapporto, nato all’indomani dell’incendio che distrusse Notre Dame nel 2019, finalizzato all’approfondimento e allo scambio tra esperienze di conservazione e di restauro di due tra le più importanti cattedrali gotiche al mondo. Ad oggi si sono tenuti due incontri tecnici a Firenze, nel settembre 2019, e a Parigi a luglio di quest’anno. Maurizio Costanzo