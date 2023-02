“Chi ha paura di Virginia Woolf?”, il celebre dramma al teatro della Pergola

Un momento dello spettacolo

Firenze, 17 febbraio 2023 – "Chi ha paura di Virginia Woolf?" è un dramma teatrale che ha debuttato a Broadway nel lontano 1962 e che anche oggi è rappresentato nel mondo. Di certo tra le opere di Edward Albee è la più conosciuta, pur non avendo ricevuto, come invece altre, il celebre Premio Pulitzer per la drammaturgia. Nel 1966 ne è stato tratto il film con due giganti come Richard Burton ed Elizabeth Taylor nei ruoli dei protagonisti, per la regia di Mike Nichols. Con queste premesse torna dopo anni sul palcoscenico del Teatro della Pergola la storia della coppia di mezza età Martha e George che ha invitato a casa un giovane collega di lui, Nick, con la moglie Honey. Tra un bicchiere e l'altro, complici l'ora tarda e della verità, tra alcool e rivendicazioni, i quattro si addentrano in un gioco della verità che porterà le coppie a mettere a nudo tutto di sé, soprattutto i padroni di casa. C'è Martha che accusa George di essere un fallito portato in alto professionalmente dal padre di lei, George accusa Martha di essere una bambina viziata buona a nulla.

Scelta del titolo molto apprezzata dal pubblico, per uno spettacolo si potrà vedere al Teatro della Pergola, fino al 19 febbraio, tra confessioni, accuse e bugie. E' il regista Antonio Latella a dirigere nomi-garanzia come Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini, per una storia che da realistica passa a visionaria nella versione coerente voluta da Latella per una vicenda che si svolge nelle ore notturne in cui la coppia di mezza età, Martha e George, ospita in casa una coppia più giovane, formata da Nick, e sua moglie Honey. Un’ospitalità che si rivela, però, sempre più insidiosa e insostenibile, ma al tempo stesso coinvolgente. La prima rappresentazione in Italia è datata 1963 grande evento per il Festival internazionale del teatro di prosa di Venezia e la regia di Franco Zeffirelli; un altro importante allestimento del dramma in chiave grottesca, porta la firma di Gabriele Lavia, anche nel ruolo di George, con una Martha- Mariangela Melato.

Sul palco della Pergola sono perfetti gli ospiti a prendersi gioco di loro e dei loro problemi di coppia, quasi "invidiati" nella loro leggerezza di fronte ai cocci di un matrimonio ormai in pezzi che in un crescendo di cupezza si ritrovano a piangere sul cadavere di un figlio immaginario, che George approfitta per far "morire": alla ricerca di nuovo equilibrio.