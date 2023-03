Apertura straordinaria per la Casa Museo di Giovanni Spadolini

La Casa Museo di Spadolini

Firenze, 20 marzo 2023 – Il weekend del 1 e 2 aprile è da segnare sul calendario. A Firenze ci sarà infatti l'apertura straordinaria della Casa Museo di Spadolini, in occasione della giornata nazionale delle case dei personaggi illustri italiani, organizzata dall'Associazione nazionale case della memoria. La casa, che è stata appunto l'abitazione di Giovanni Spadolini, si trova sulle colline fiorentine e contiene le collezioni artistico librarie raccolte nel corso di una vita dallo statista fiorentino deceduto il 4 agosto del 1994. Costruita negli anni Sessanta del secolo scorso, meglio conosciuta come "Casa dei libri”, oggi conserva la biblioteca con i libri antichi, le raccolte di cimeli napoleonici e risorgimentali, le collezioni di artisti toscani (Guido Spadolini, Ottone Rosai e Ardengo Soffici) e di quelli provenienti dal resto d'Italia, come Giorgio Morandi, Nino Caffé e altri.

Nel corso della due giorni dedicata alle dimore storiche, i visitatori potranno apprezzare le sale, i corridoi e gli ambienti che sono rimasti inalterati dai tempi in cui a percorrerli era il Professore fiorentino, conservati così come lui li ha vissuti dal 1978 al 1994. Attuale sede della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, la “Casa dei libri” è uno tra i più suggestivi richiami storici del nostro territorio: dal giardino teatro dell'Assedio di Firenze del 1530, i visitatori saranno accompagnati sala per sala con accurata illustrazione degli ambienti e dei loro patrimoni artistici, storici e culturali, testimonianza della vita e degli interessi di Giovanni Spadolini che fu storico, giornalista, uomo politico e delle istituzioni. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055 2336071: in alternativa si può mandare una mail all'indirizzo [email protected] Il 1 aprile l'abitazione è visitabile ogni ora dalle 14 alle 17, il 2 aprile dalle 10 alle 12.

Niccolò Gramigni