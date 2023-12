Card del fiorentino, torna la campagna 'A Natale regala Firenze'

Firenze, 9 dicembre 2023 - Per le festività torna la campagna ‘A Natale regala Firenze’ lanciata dal Comune di Firenze per promuovere come idea regalo la Card del fiorentino, il pass nominativo che consente a soli 10 euro ingressi illimitati ai musei civici per un anno e tre visite guidate a cura di Muse negli spazi museali comunali. La card del Fiorentino si potrà acquistare online (https://bigliettimusei.comune.fi.it) o presso le biglietterie del Museo di Palazzo Vecchio e del Museo Novecento fino a un’ora prima della chiusura. Al momento dell’acquisto in biglietteria o del ritiro (qualora la card si sia acquistata online) sarà possibile richiedere una speciale confezione regalo natalizia. “Anche quest’anno vogliamo rilanciare la Card del fiorentino come idea regalo per le festività – ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini –. Un’occasione per donare bellezza e cultura, di cui c’è tanto bisogno in questo periodo, attraverso uno strumento che consente a tutti i residenti di Firenze e dell’area metropolitana di riappropriarsi del prezioso patrimonio della nostra città con soli 10 euro”. La card del Fiorentino è una card nominativa rivolta ai residenti di Firenze e dei Comuni della Città metropolitana. Ha un costo di 10 euro e permette l’accesso illimitato per 365 giorni, dal momento del ritiro, ai Musei civici e ai luoghi di cultura del Comune di Firenze e tre visite guidate su prenotazione. Ecco il dettaglio dei musei compresi nella card: museo di Palazzo Vecchio, torre di Arnolfo, museo Novecento (collezione e mostre temporanee), museo Stefano Bardini (collezione e mostre temporanee), Cappella Brancacci e Fondazione Romano, Complesso di Santa Maria Novella, Forte di Belvedere, Memoriale di Auschwitz, museo del ciclismo Gino Bartali, Torre San Niccolò, Torre della Zecca, Porta Romana. Baluardo di San Giorgio e Porta San Frediano.