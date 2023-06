2 Giugno a Firenze, ingressi record alle Cappelle Medicee

Firenze, 3 giugno 2023 – Grande successo per la giornata di apertura gratuita al pubblico nei Musei del Bargello in occasione della Festa della Repubblica: i tre musei aperti del gruppo (Museo Nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle Medicee e Museo di Palazzo Davanzati), che hanno aderito all’iniziativa del Ministero della Cultura, hanno totalizzato 6218 visitatori. In particolare il pubblico ha confermato l’interesse per il Museo delle Cappelle Medicee – mausoleo della famiglia granducale fiorentina e custode della preziosa Sagrestia Nuova di Michelangelo Buonarroti - che ieri, anche grazie all’apertura prolungata fino alle 23, ha permesso a quasi 3600 visitatori (3598 in tutto) di varcarne la soglia gratuitamente ed apprezzarne i tesori. Al Museo Nazionale del Bargello con la sua prestigiosa collezione che include, tra gli altri, capolavori scultorei di Michelangelo, Donatello, Verrocchio e Giambologna, oltre al celeberrimo affresco di Giotto con il primo ritratto di Dante Alighieri, i biglietti gratuiti staccati sono stati 2.210. Mentre a Palazzo Davanzati, prezioso scrigno e rara testimonianza della vita fiorentina nel Medioevo e nel Rinascimento, i visitatori sono stati 410. Domani, domenica 4 giugno, si replica l’occasione di visitare i musei gratuitamente, con l’iniziativa Domenica al Museo. Il Museo del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee saranno aperti secondo l’orario ordinario dalle 8:15 alle 18:50, mentre il Museo di Palazzo Davanzati sarà aperto dalle 13:15 alle 18:50. Sabato 24 giugno, giornata in cui si celebra San Giovanni Battista, Patrono di Firenze, il Museo delle Cappelle Medicee sarà nuovamente aperto gratuitamente con un’apertura straordinaria prolungata fino alle 23 (dalle 8:15). Nella stessa occasione il Museo Nazionale del Bargello e il Museo di Palazzo Davanzati saranno aperti regolarmente – con ingresso a pagamento – dalle 8:15 alle 18:50 il primo e dalle 13:50 alle 18:50 il secondo.

Nic.Gra.