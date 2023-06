Calcio Storico, per gli iscritti accesso gratis ai musei civici

Firenze, 2 giugno 2023 – Una bella notizia per chi è iscritto al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e per chi lo è al Calcio Storico Fiorentino. Queste 'categorie' avranno l'accesso gratuito ai musei civici di Firenze. “Un’agevolazione e un’opportunità per tanti cittadini che svolgono questa attività su base volontaria con amore e passione in occasione delle manifestazioni rievocative e della tradizione del Comune di Firenze – sottolinea la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini -. Sono 23 i gruppi diversi, dagli Alabardieri, ai Bombardieri, dai Balestrieri alle Madonne Fiorentine fino ai Bandierai degli Uffizi e a tutti gli altri gruppi, che con abiti e fogge militari del XVI secolo sono sempre a disposizione per svolgere le manifestazioni programmate dall'amministrazione comunale, sfilando per la città e offrendo ai fiorentini uno spettacolo sempre apprezzato”. “Un bel riconoscimento per il nostro Corteo storico della repubblica fiorentina – aggiunge il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – . È un’idea che è nata proprio da tutti quei volontari che sono legati alle tradizioni storiche fiorentine e realizzano sempre il corteo più bello del mondo. Un modo per avvicinare questi volontari alle bellezze della città”.

Niccolò Gramigni