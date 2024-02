Baeva e Kholodenko: insieme in concerto e nella vita. Sandro Lombardi omaggia Ovidio

Firenze, 23 febbraio 2024 – Coppia nell’arte e nella vita, Alena Baeva al violino e Vadym Kholodenko al pianoforte si esibiscono in concerto sabato 24 febbraio, alle 16, al Teatro della Pergola. In programma Märchenbilder, op. 113 di Schumann, la Fantasia in do maggiore, D. 934 di Schubert, Fantaisie di Messiaen e la Sonata n. 9 in la maggiore, op. 47, “A Kreutzer” di Beethoven.

Alena Baeva, al debutto nella stagione degli Amici della Musica di Firenze, è considerata una delle soliste più versatili e sorprendenti oggi in attività sulla scena mondiale e suona un Guarneri del Gesù “ex-William Kroll” del 1738, prestato generosamente da un anonimo mecenate. Vadym Kholodenko, vincitore del concorso internazionale “Van Cliburn” nel 2013, è uno dei pianisti musicalmente più dinamici e tecnicamente dotati della sua generazione.

Domenica 25 febbraio, alle 21, nella Sala del Buonumore "P. Grossi" del Conservatorio Cherubini di Firenze torna invece il ciclo “Musica &…”, ideato da Andrea Lucchesini e dedicato alle contaminazioni artistiche. Questa volta l'unione è tra musica e teatro, con l’attore Sandro Lombardi che rende omaggio a Ovidio con uno spettacolo in cui sarà affiancato da Domenico Nordio al violino, Giovanni Gnocchi al violoncello e Orazio Sciortino al pianoforte. Musiche di Szymanowski, Liszt, Janáček