Sorpresa al Mugello, Luca Argentero all’autodromo per una serie tv che arriverà su Netflix

Scarperia (Firenze), 24 agosto 2024 – Sorpresa a Scarperia. Luca Argentero è all’autodromo del Mugello per girare alcune scene di una serie tv che riguarderà il mondo dei motori e in particolare il campionato italiano Gran Turismo che proprio questo weekend fa tappa sul circuito toscano per il penultimo appuntamento della stagione 2025.

Location dei vari ciak è il box 16, occupato dalla troupe di Netflix che nel 2025 trasmetterà le sei puntate che verranno girate anche in tutte le altre piste toccate dal campionato. Al lavoro ci sono 70 persone fra operatori, tecnici, trucco e parrucco.

La trama è ancora top secret, ma durante le riprese nel box, Argentero sembra interpretare il ruolo di responsabile di un team che, con le cuffie in testa, durante una corsa, parla via radio al suo pilota suggerendo le manovre da effettuate in pista. Ad affiancare l'attore nella serie tv c'è la 23enne Caterina Forza, mentre il regista è Matteo Rovere, lo stesso di 'Veloce come il vento', il film con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, sempre ispirato al campionato italiano Gran Turismo.