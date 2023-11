Architetti Firenze, predisposta lettera a Sangiuliano e Sgarbi su loggia Isozaki

Firenze, 18 novembre 2023 - Sulla loggia Isozaki "l'Ordine degli Architetti di Firenze ha predisposto una lettera, indirizzata al ministro Sangiuliano e al sottosegretario Sgarbi, con la quale noi chiediamo una serie di informazioni, se è vero che l'esito è stato annullato, in base a quale atto, chi ha deciso e quindi chi componeva la commissione che ha scelto di annullare l'esito del concorso. E chiediamo informazioni sull'ipotesi di una soluzione alternativa, per la quale non sappiamo chi è stato incaricato e in base a quale procedura".

Lo ha reso noto il presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze, Andrea Crociani. Se c'è un "incaricato con affidamento diretto vorremmo sapere quali sono i criteri adottati per l'affidamento di questo incarico", ha spiegato Crociani. "Abbiamo scritto questa lettera e l'abbiamo inviata al nostro Consiglio nazionale, così come ai 105 ordini provinciali, ricevendo al momento circa 80 adesioni - ha concluso -. Quando avremo l'adesione di tutti gli ordini e spero anche del Consiglio nazionale, inoltreremo il documento a Sangiuliano e Sgarbi".