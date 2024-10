Amici della Musica di Firenze: Chopin con Jin Ju e i Virtuosi Italiani

Firenze, 18 ottobre 2024 – Chopin protagonista assoluto al Teatro della Pergola. Sabato 19 ottobre, alle 16, per gli Amici della Musica di Firenze, Jin Ju al pianoforte e i Virtuosi Italiani eseguiranno un programma interamente dedicato al compositore polacco, con il Concerto n. 1 in mi minore, per pianoforte e orchestra, op. 11 e il Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, op. 21 (versione cameristica). Elogiata dalla critica internazionale per la perfezione tecnica, la sensibilità appassionata e l’incredibile trasparenza dei dettagli narrativi, Jin Ju vanta anche la vittoria di un ECHO Klassik Award nel 2012 per il miglior disco dell’anno. Tra gli impegni più rilevanti dei Virtuosi Italiani ricordiamo il Concerto per il Senato, il “Concerto per la Vita e per la Pace” eseguito a Roma, Betlemme e Gerusalemme e trasmesso dalla RAI in mondovisione e il concerto in Vaticano alla presenza del Papa.

Domenica 20 ottobre, alle 18.30, al MAD Murate Art District, riprende “Ritratti”, il ciclo degli Amici della Musica che prevede quattro concerti di cui sono protagonisti altrettanti compositori in attività. Comincia Marco Stroppa, presente in sala, che appartiene alla prima generazione di compositori italiani che hanno utilizzato l’elaboratore elettronico già da studenti, considerandolo un mezzo perfettamente idoneo e naturale per la composizione, al pari degli strumenti della tradizione musicale. Al pianoforte Erik Bertsch.