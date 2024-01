Amici della Musica di Firenze: Brunello e Gualtieri in concerto per la Natura

Firenze, 11 gennaio 2024 – È chiamato in tutto il mondo il “poeta della tastiera”. Ma non dategli del virtuoso perché Arcadi Volodos pensa che “al giorno d’oggi la parola virtuoso venga associata a colui che stupisce per i suoi effetti pirotecnici”. Il pianista di San Pietroburgo torna sabato 13 gennaio alle 16, al Teatro della Pergola, nella stagione degli Amici della Musica di Firenze, con un programma immerso nel Romanticismo di Schubert (Sonata n. 16 in la minore, D. 845) e Schumann (Davidsbündlertänze, op. 6).

Domenica 14 gennaio, alle 21, al Teatro Niccolini, l’atteso “Acqua Rotta”, concerto per voce recitante, violoncello e gocce d’acqua con la scrittrice e poetessa Mariangela Gualtieri e il violoncellista Mario Brunello, affiancati in scena dalla singolare installazione “quasi zero” di Gianandrea Gazzola, una struttura alta circa tre metri, con un cubo di ghiaccio al centro, parte integrante delle atmosfere sonore dello spettacolo, che trova il suo focus attorno al tema dell’acqua, sentita e cantata come risorsa preziosa.

“La notizia che il Giappone avrebbe riversato in mare le acque contaminate di Fukushima ci ha fornito il tema dell’acqua rotta, e il desiderio di comporre un canto all’acqua, un atto contrario a quel gesto sacrilego” ha dichiarato Gualtieri che ha scritto i testi per l’occasione. Le musiche, scelte da Brunello, sono di Bach, Gubajdulina, Sculthorpe, Curtoni.