A Sesto Fiorentino il Natale è "rosa". Mercatino tutto al femminile

Firenze, 23 novembre 2023 – Spazio alle donne e alla loro creatività. Sabato 25 novembre e domenica 26 novembre a Villa Colonnata, viale XX settembre 259, Sesto Fiorentino torna il Bazar Natale Wic, giunto alla sua seconda edizione e organizzato dal gruppo 'segreto' Facebook Woman in Charge Firenze, che conta oggi più di 36mila fiorentine iscritte. Oltre 40 saranno le espositrici, per una due giorni dedicata all'artigianato, ma non solo. “Sarà un fine settimana magico, pieno di luce, armonia, gioia, amicizia, voglia di vedersi, aiutarsi e stare insieme”, spiega Carlo Castro, fondatrice del gruppo Wic, rete di relazioni, solidarietà e passaparola tutta al femminile, cresciuta spontaneamente sul web e che oggi è passata dal virtuale al reale mettendo insieme per la seconda volta le donne in un evento di “vera imprenditorialità femminile”. “L’obiettivo di questa iniziativa - sottolinea la fondatrice delle Wic - oltre a quello di offrire un momento di incontro, festa e socialità, è infatti quello di valorizzare, promuovere e supportare l’imprenditoria e i talenti delle tante donne appartenenti al gruppo, soprattutto quelle che hanno subito i danni della recente alluvione o che vivono un momento di particolare difficoltà economica”. Al Bazar si potranno trovare tante idee regalo in vista del Natale: borse, bigiotteria abbigliamento, foulard, vestiti e prodotti per l'infanzia, arte, oggettistica, ceramica, prodotti e servizi per la cura del corpo, libri, prodotti gastronomici biologici, pacchetti per agriturismi e tanto altro ancora. Ingresso libero. Questi gli orari: sabato 25 novembre dalle 11 alle 22 (aperitivo dalle 18.30 alle 21.30); domenica 26 novembre dalle 11 alle 20.

Maurizio Costanzo