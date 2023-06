A Firenze torna l'estate di Villa Vogel, eventi dal 29 giugno

Firenze, 28 giugno 2023 - Pupi di Stac presentano la settima edizione di Stenterelliade a Villa Vogel alla scoperta di nuove storie, trazione e compagnie di Teatro di Figura che fanno dell’originalità il loro tratto distintivo. Un viaggio nelle storie e nei tanti modi di raccontarle. Per l’evento di apertura del 29 giugno, l’appuntamento è a Villa Vogel per le 16,30 con la prima tappa di Kamishi Bike, spettacolo in bicicletta per narratore e musicista, che, dopo la seconda tappa delle 17, ci porterà in bicicletta allo Spazio 0 al centro culturale Canova dove troveremo una serie di giochi installati dalla compagnia catalana Guidox 8 e realizzati dal maestro catalano Joan Rovira con materiali di recupero come biciclette, pentole mobili etc, creando giochi di abilità e rompicapo. Proseguiremo poi negli altri due punti del giardino con Pulcinella e la cassa Magica della Compagnia degli Sbuffi di Napoli alle 20.00 ed a conclusione, alle 21.00 Il Circo dei Burattini de Il CerchioTondo di Lecco. Tanti gli eventi tra cui quello del 26 luglio con la compagnia fiorentina Pupi di Stac e “Il Gatto con gli stivali”. La Compagnia fiorentina porta in scena un classico della fiabistica europea. La celeberrima fiaba, conosciuta a partire dal 1600 (Basile, Perrault) è nota ai più nella traduzione di Carlo Collodi del 1875. Il 31 agosto alle 18,30 Evento di chiusura con la Compagnia il Melarancio, 'La Battaglia dei Cuscini'. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena, esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, che coinvolge giovani, bambini, genitori, nonni.