Zuffa fra bande in piazza Dalla Costa

FIRENZE

Si sarebbero fronteggiate “bande“ giovanili rivali, mercoledì pomeriggio in piazza Elia Dalla Costa, nel cuore di Gavinana. E nel parapiglia generale, una madre, intervenuta per dividere le fazioni, ha rimediato anche un ceffone.

Sono in corso indagini da parte della questura, anche perché, si mormora nel rione e molto anche sui social, non sarebbe la prima volta che i giovani che frequentano la piazza finiscono per azzuffarsi.

La polizia, intervenuta nel giorno festivo, ha identificato quattro ragazzi, tra i 19 e i 21 anni, che hanno descritto l’accaduto. Ci sarebbero futili motivi all’origine del parapiglia, conclusosi comunque senza feriti.

Un episodio che però ha suscitato allarme tra i tanti frequentatori della piazza, ragazzi, genitori, nonni.

Secondo quanto ricostruito, all’arrivo dei poliziotti i componenti di una banda si erano già allontanati.

I quattro rimasti, invece, avrebbero descritto quanto accaduto: prepotenze, prevaricazioni, voglia di apparire come il più forte sarebbero alla base della contesa.

I frequentatori della piazza raccontano che anche in passato la “competizione“ fra ragazzi sarebbe degenerata.