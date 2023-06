Ztl, la nuova era del centro storico Sarà attivata il cinque giugno e rimarrà in vigore tutto l’anno

La Ztl di Reggello adesso parte davvero: sollecitata fin dal 2020, annunciata un anno fa proprio a ridosso dell’estate, ma rimasta per mesi in attesa delle approvazioni ministeriali, dal 5 giugno sarà davvero attiva limitando il transito nell’area centrale del capoluogo. Con la nuova settimana dunque inizia la nuova era del centro storico estivo: entra dunque in funzione il divieto di transito notturno in piazza Garibaldi, piazza Potente, via del Casentino, via della Torre, via dei Molini. La zona a traffico limitato prevede anche il divieto totale di sosta di tutti i veicoli in piazza Potente. La Ztl sarà in vigore tutto l’anno, ma nel periodo dal 5 giugno al 15 settembre il divieto vale tutti i giorni dalle 21 alle 5 del mattino. Negli altri mesi invece dovrebbe essere previsto solo nei fine settimana e comunque in corrispondenza delle festività, ossia dei giorni in cui la gente vive di più le strade. Mentre negli altri mesi solo tra il venerdì e la domenica. La scelta infatti dell’amministrazione di Piero Giunti è legata a questioni di sicurezza, ambientali, di rispetto dei residenti della zona e di chi la sera vuole godersi il paese senza doversi preoccupare di scansare le auto. La zona a traffico limitato sarà protetta e controllata dalle telecamere ai due ingressi a piazza Potente. I contrassegni per il passaggio libero, destinati ai soli residenti, sono disponibili a chi ne ha già fatto richiesta nella sede della polizia municipale. Chi non l’ha ancora fatto, deve presentare domanda con i documenti necessari.

Manuela Plastina