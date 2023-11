Ztl invernale, al via da oggi

Inizia da oggi la Ztl invernale nel centro storico di Barberino. Entra in funzione, come lo scorso anno, una modalità regolamentata di accesso al castello valdelsano, valida fino ad aprile del prossimo anno. Il divieto di transito alle auto è istituito dalle 19,30 alle 7,30 mentre si potrà entrare e circolare regolarmente nella fascia diurna. È quanto è stato previsto dall’ordinanza emessa dalla polizia locale dell’Unione comunale le Chianti Fiorentino. I residenti potranno sostare senza limiti di orario con l’esposizione del tagliando mentre i non residenti un’ora, con disco orario, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Il provvedimento esclude i veicoli autorizzati muniti di contrassegno, i veicoli delle forze dell’ordine, della polizia locale, della polizia giudiziaria, dei vigili del fuoco, della Protezione civile, nonché autoambulanze e veicoli di vigilanza.