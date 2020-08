Firenze, 27 agosto 2020 - Da domani a Firenze scatterà la cosiddetta 'ztl light', in vigore per tutto settembre, che prevede l'apertura anticipata della zona a traffico limitata del centro in due direttrici su diciannove (dalla porta di lungarno Vespucci/ponte Vespucci e dalla porta di via della Scala/Santa Caterina da Siena).

Si tratta, si spiega dal Comune, di un provvedimento messo in pista "per facilitare l'accesso al centro storico in una fase delicata per la vita cittadina e per le attivita' economiche a causa delle conseguenze della pandemia", ma anche di "circa 1.500 posti auto a basso costo per venire incontro alle esigenze di parcheggio dei cittadini".

Per l'assessore alla Mobilita', Stefano Giorgetti, "grazie alla collaborazione delle categorie economiche e' stato possibile ottenere moltissimi posti a sosta calmierata, che potranno agevolare l'ingresso e il parcheggio in centro dei cittadini", con la polizia municipale che "vigilera' sul rispetto della sosta nell'interesse dei residenti". L'assessore al Commercio, Federico Gianassi, descrive la scelta poi come "una misura eccezionale e temporanea per aiutare e sostenere la ripartenza economica e lavorativa: con il nuovo piano parcheggi costruito in questi giorni arriva un tassello in piu' ma fondamentale per la gestione equilibrata di questa misura straordinaria". I due varchi saranno aperti dalle ore 16, dal lunedi' al venerdi'.