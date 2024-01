Zone collinari Arriva il gas. Ecco l’estensione della rete

Si estende la rete del gas nelle zone collinari di Scandicci. A breve termine infatti Centria farà partire un intervento che coprirà un ulteriore area fino ad oggi non servita dal metano: "Da fine gennaio – spiega infatti il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – stando alle informazioni in nostro possesso dovrebbe prendere il via l’intervento di estensione della rete gas a partire da via di san Martino alla Palma, via di Legnaia per poi passare dalla provinciale che va verso San Vincenzo a Torri e arrivare a Pian De’ Cerri, dove c’era La Taverna del Diavolo, e proseguire in via dell’Arrigo. Si tratta di una zona in cui ci sono diverse abitazioni e anche strutture di ristorazione e ricettive quindi l’arrivo del gas è sicuramente positivo". I lavori, finanziati e realizzati da Centria, partiranno presumibilmente da via D’Arrigo per poi proseguire sulla provinciale: in questo caso sarà la Città Metropolitana di Firenze, che gestisce la strada, a dover dare le autorizzazioni per gli interventi in ponte. "Si tratta di una operazione importante – prosegue Giorgi – per l’amministrazione è un fatto positivo che piano piano, un tassello alla volta, si cerchi di portare i servizi anche in altre aree collinari. Qui si tratta di gas ma vorremmo proseguire anche con l’acqua: stiamo infatti lavorando da tempo con Publiacqua per portare anche l’acquedotto in collina ma il progetto è piuttosto complesso". Per quanto riguarda i servizi, comunque, rimangono diverse altre aree da coprire ma alcuni progetti sono già in ponte: "Centria nel 2024– sottolinea infatti Giorgi –ha in programma altri interventi che riguarderanno la zona di Le Bagnese. L’obiettivo è quello di proseguire questo lavoro continuando a portare servizi in aree sempre più vaste della collina anche se non sempre è semplice e gli investimenti sono, chiaramente, onerosi". Fra l’altro le opere in questo senso sul territorio scandiccese sono già state molte: dal 2018 al 2021 sono state posate nuove reti da parte di Centria per un totale di 8,5 chilometri portando il metano in aree al di fuori del territorio urbano come Giogoli, San Vincenzo a Torri e San Michele a Torri. In particolare l’intervento concluso nel 2021 nella zona compresa tra le frazioni collinari di San Michele a Torri, San Vincenzo a Torri e Cerbaia, aveva permesso l’allaccio del gas a circa 40 utenze, in prevalenza famiglie residenti soprattutto in abitazioni indipendenti, oltre ad alcune strutture ricettive.