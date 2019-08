Firenze, 2 agosto 2019 - La procura di Firenze ha emesso decreto di citazione diretta a giudizio per la star di Youtube Stefano Lepri, 25enne, noto sul web col nickname di St3pny. Per l'accusa, solo nel 2017 avrebbe evaso l'Iva per circa 76 mila euro omettendo di presentare dichiarazione a fini Iva per redditi pari a 344mila euro.

Il provvedimento è stato disposto dopo accertamenti della guardia di finanza in base ai quali lo youtuber tra 2013 e 2018 avrebbe omesso di versare Iva complessivamente per centinaia di migliaia di euro. Il decreto di citazione diretta si riferisce solo al 2017, anno fiscale in cui Lepri avrebbe superato la quota di evasione penalmente rilevante. Riguardo alle altre annualità dove sono state riscontrate irregolarità proseguono gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.

Secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, St3pny stipulava con le agenzie pubblicitarie contratti per la pubblicazione di banner sui propri video usando la cosiddetta cessione del diritto di autore che non prevede versamento di Iva. Però lo youtuber avrebbe svolto attività continuativa professionale non compatibile coi contratti da lui stipulati. Per questo la Gdf ha aperto d'ufficio a suo nome una partita Iva e calcolato l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta.