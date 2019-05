Firenze, 29 maggio 2019 - Lui è uno degli youtuber più famosi d'Italia. E' fiorentino, ha soltanto 23 anni e ha iniziato ormai diverso tempo fa a produrre video per il web. Video che ricevono milioni di visualizzazioni e che trattagno gli argomenti e le situazioni più disparate: da Minecraft a Fortnite, due dei passatempi videoludici più amati dai giovanissimi, a una "missione" tutta da ridere: andare a un ristorante di sushi vestito in pigiama.

Ai più attempati questi video possono sembrare perdite di tempo. Per uno youtuber sono un vero e proprio lavoro, tra l'altro molto ben retribuito. Sì perché "attaccando" spot pubblicitari forniti da youtube a questi video, il popolare social network fornisce un compenso per ogni visualizzazione.

E quando le visualizzazioni sono milioni, si capisce che il giro è grosso. Lui si chiama Stefano Lepri, in arte St3pny. Ha oltre tre milioni di utenti su youtube. E oltre un miliardo - sì, proprio così - un miliardo di visualizzazioni totali dal 2010 a oghgi. Un interessante esempio imprenditoriale digitale under 30. Ma anche, almeno secondo le accuse della Guardia di Finanza, un evasore fiscale. Non avrebbe pagato circa un milione di euro di imposte in cinque anni. Come lo stesso Lepri spiega, la Guardia di Finanza lo ha convocato diverse volte in questo periodo per capire la natura del suo lavoro.

«A differenza di cosa urlano i titoli dei giornali - dice Lepri - io ho sempre pagato le tasse in buona fede, altrimenti sarei alle Cayman in Ferrari. Che poi, dovrei essere veramente stupido a non pagare le tasse dal momento che tutto ciò che riceviamo ci arriva dal web».

Secondo le accuse delle Fiamme Gialle, il giovane toscano era riuscito ad aggirare il Fisco attraverso contratti ad hoc stipulati con agenzie pubblicitarie ma non adeguati alla propria professione. Il vuoto normativo sull'attività delle nuove professioni digitali sicuramente non aiuta la situazione. Lepri avrebbe «omesso di dichiarare, tra il 2013 e il 2018, ricavi per 600.000 euro e di versare Iva per oltre 400.000 euro».

«A seguito di vari incontri con la Guardia di Finanza in cui ho cercato di raccontare il mio lavoro, a loro in parte sconosciuto, è emerso da una loro interpretazione che il modo in cui ho pagato le tasse fosse da rivedere. Se ci sarà da rimediare a un pagamento - prosegue la star di Youtube - sarà fatto in modo molto sereno con la speranza che il mestiere dello youtuber venga regolamentato presto, in modo da evitare complicazioni per tutta la categoria. Ora ci sono io sui titoloni, ma ci sono tantissimi youtuber che stanno facendo questi incontri con la Guardia di Finanza per inquadrare la situazione».

Francesco Marinari (francesco.marinari@lanazione.net)