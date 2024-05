Affidamento familiare: la giornata toscana a Loppiano

Figline e Incisa Valdarno (Fi), 02 maggio 2024 – Accogliere in affido uno o più bambini o ragazzi è una delle forme d’amore più grande: si diventa famiglia e punto di riferimento di giovanissimi che per un periodo più o meno lungo hanno bisogno di genitori che possano donare loro affetto, regole di vita, un luogo sicuro dove ritrovare se stessi e crescere in un ambiente sano e sereno. Il 4 maggio si celebra la giornata toscana dell’affido, organizzata dalle associazioni UBI MINOR -Coordinamento per la tutela e la promozione dei diritti dei minori e il Forum delle Associazioni Familiari. L’appuntamento è a Loppiano dalle 10 alle 17,30 nell'Auditorium di via San Vito 48 (Figline e Incisa Valdarno, Fi).

L’iniziativa è dedicata all'approfondimento e alla discussione sull'affidamento familiare. "Questa giornata rappresenta un'importante occasione per ascoltare le voci dei veri protagonisti dell'affido familiare: le famiglie, i ragazzi, le associazioni, gli esperti, i servizi sociali e le istituzioni – sottolinea la presidente di Ubi Minor Liliana Lapi -. È un momento di confronto e riflessione su temi fondamentali che riguardano il benessere dei bambini e dei ragazzi affidati". Per Gianni Fini, vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari, "attraverso interventi tecnici, testimonianze dirette e tavoli tematici, vogliamo promuovere una visione inclusiva e partecipativa dell'affido familiare. Vogliamo superare gli stereotipi e favorire un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti, al fine di garantire il pieno rispetto dell'interesse del minore".

La giornata sarà articolata in diverse fasi: una prima parte dedicata agli interventi di tecnici ed esperti, seguita dalle testimonianze di famiglie e ragazzi. Dopo la pausa pranzo, si terrà un pomeriggio di tavoli tematici che approfondiranno diversi aspetti dell'affido familiare, tra cui l'affido part-time, l'affido di adolescenti, la gestione della burocrazia da parte delle famiglie affidatarie, e molto altro ancora. L'obiettivo dell'incontro è favorire un dialogo aperto e costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza dell'affido familiare, al fine di promuovere strategie efficaci per garantire il benessere e gli interessi dei minori affidati”.

Informazioni: [email protected] - tel. 350.1362270