Una piazza e il dilemma ferrovia. Isolata ma in preda al traffico

"Qui alle Cure si sta ancora bene, abbiamo sofferto durante i lavori ma ora la piazza è veramente bella e viva". Gherardo Bologni, lo storico farmacista, il suo quartiere non lo cambierebbe con nessun altro. "La vera sfida è risolvere il nodo traffico e quello della sosta" racconta. Ecco, prosegue, "se io fossi sindaco partirei da qui: creerei maggiori parcheggi che possano permettere ai residenti di trovare un posto auto una volta rientrati da lavoro e alle persone che vogliono venire a scoprire i negozi e il mercato di fermarsi". E’ chiaro il farmacista che dal 1979 vive quotidianamente la piazza: "Poi c’è il problema traffico, ripenserei alla viabilità della zona perché in alcuni orari, come la mattina, si creano degli ingorghi pazzeschi".

Sulle panchine attorno al mercato Gianni Facchini ci accoglie con un gran sorriso: "Io non cambierei nulla qui si sta proprio bene". Un rione storico, contraddistinto da tante realtà che convivono in un fazzoletto di metri quadri ricco ancora di attività commerciali capace di unire facce molto diverse. Cosa farei s’io fossi sindaco? Sandra Cavallucci, presidente dell’associazione Le Curandaie, non usa giri di parole: "Trasformerei il Mugnone in un’arteria verde e aprirei più giardini e parchi". Lo stesso pensiero di Serena Berti che per anni è stata alla guida dell’associazione: "Vorrei un quartiere più verde e più a misura di persone. Per esempio, mi piacerebbe usare la linea del treno da San Marco Vecchio fino a Santa Maria Novella per alleggerire il traffico. E’ una delle prime cose che farei. Ma mi adopererei anche per rendere più accessibile il Mugnone per i pedoni in modo sicuro e migliorare i collegamenti con le ciclabili. Questo è un quartiere bellissimo che possiamo rendere ancora più bello".

Proprio l’associazione Le Curandaie, insieme allo studio Memoscape, Landscape First e il laboratorio Regional Design dell’Università degli Studi di Firenze, ha promosso una raccolta firme che ha portato a un accordo "contratto di torrente/Mugnone" e a un finanziamento utile per attivare un processo di partecipazione.

Una delle anime del progetto, l’architetto paesaggista Claudia Mezzapesa, ha chiara la sua idea delle Cure: "Vorrei un quartiere più permeabile, verde e a misura di ciclista. Connesso e non più diviso dalla ferrovia". Nel sottopasso delle Cure da un lato siamo accolti dalla libreria Il Rifugio che Marco, così lo chiama il rione, ha messo in piedi ridando vita ai lunghi corridoi. Ma dall’altro si respira tutta un’altra aria: 12 materassi e coperte costeggiano il sottopasso tra bustoni abbandonati e vecchie valigie.

"Non possono dormire qui – racconta Laura Conticini – è disumano. E la sera purtroppo non ci sentiamo sicuri ad attraversare questo angolo. Sono persone che vanno aiutate, non si può permettere che vivano così". Ma nonostante la zona sia ancora vivace commercialmente negli ultimi anni alcune botteghe hanno chiuso, spazzate via come birilli dalla concorrenza sleale dell’online e della grande distribuzione. Sarah Furlan di Fake Bistrot lavora alle Cure dal 2019 : "Io troverei un modo per fare in modo che i turisti arrivino anche da noi, i piccoli negozi hanno bisogno di ossigeno". Piccole grabndi cose che potrebbero rendere le Cure un quartiere più aperto e vivibile, con un tocco di verde in più che permetterebbe anche momenti alternativi di aggregazione. Con la ferrovia nel mezzo che da motivo di divisione può diventare momento inclusivo.